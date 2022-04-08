Йошкар-Ола, 8 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле с 8 по 14 апреля на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева пройдет Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в честь Галины Улановой в номинации «Современный танец».

Афиша конкурса

Жеребьевка участников конкурса пройдет 8 апреля в 11:00 мск. В 18:00 на сцене театра будет представлена премьера балета «Русский Гамлет» на музыку Л. Бетховена и Г. Малера.

Первый тур конкурса проводился в дистанционном формате, конкурсная комиссия отобрала по видеозаписям 59 участников старшей группы (от 19 до 35 лет) и 28 участников младшей группы (от 14 до 18 лет). II тур будет проходить с 8 по 10 апреля, III тур – 11–13 апреля. 14 апреля в 18:00 мск состоится торжественное закрытие и гала-концерт лауреатов конкурса.

В рамках конкурса состоятся мастер-классы хореографов и артистов балета, «Творческая лаборатория по современному танцу», круглый стол, лекция, показы балетов «Арлекинада. New» (хореография Софьи Гайдуковой), «На дне рождения» (хореография Александра Могилева), «ЕСНО» (хореография Константина Кейхеля), «Роден, ее вечный идол» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов имеет четырехлетний цикл, поэтапно представленный номинациями: «Характерный и народно-сценический танец», «Современный танец», «Хореографы», «Классический танец». В этом году конкурс проходит в преддверии XIV Международного конкурса артистов балета, который пройдет в июне текущего года в Государственном академическом Большом театре России.