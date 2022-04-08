Джакарта, 8 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Председатель торгово-промышленной палаты Индонезии Аршад Расджид принял министра иностранных дел Панамы Эрику Муйнес, сообщает CNN Indonesia.

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В ходе встречи стороны договорились изучить различные возможности экономического сотрудничества для увеличения торговли и инвестиций между двумя странами.

«Встреча между индонезийской торгово-промышленной палатой и министром иностранных дел Панамы. Мы видим, как две страны могут наладить более тесные отношения», — заявил Аршад Расжид.

Индонезия пригласила панамских предпринимателей инвестировать в страну, особенно в три сектора, а именно цифровую трансформацию, новые и возобновляемые источники энергии и здравоохранение.

Индонезия также надеется, что правительство Панамы сможет применить безвизовый режим для индонезийских граждан.

Экспорт Индонезии в Панаму в 2021 году достиг $91,14 млн. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом, который составлял $75,21 млн. Импорт Индонезии в 2021 году достиг $82,31 млн. Товары, импортируемые Индонезией из Панамы, включают корабли, железо и сталь, необработанную кожу, машины, различные промышленные товары, текстиль и электрическое оборудование. Общий объем торговли между странами в 2021 году достиг $173,46 млн.

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