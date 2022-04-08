Москва, 8 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В преддверии летнего туристического сезона Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерен вести усиленный контроль за ценами и качеством услуг на курортах. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Ростуризма.

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«В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также Ростуризм повысит внимание к качеству услуг, которые оказывают на курортах, и соответствию гостиниц заявленному уровню «звездности».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что власти Петербурга предложили ряд мер по повышению антисанкционной устойчивости транспортной и туристической сферы Санкт-Петербурга и России в целом.

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