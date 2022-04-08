Колумбус, США, , 08:31 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Филадельфии» шайбы забросили защитник Кевин Коннотон и нападающие Оуэн Типпетт, Ноа Кейтс и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

В составе «Коламбуса» отличился форвард Эрик Робинсон после передачи российского защитника Владислава Гаврикова.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 72 очками.

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