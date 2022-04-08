Ростов-на-Дону, , 08:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном жилом доме пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании на улице Максима Горького поступило в экстренные службы примерно в 17:00 мск 7 апреля. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже. В 17:25 мск пожар был потушен на площади 25 кв. метров.

По уточненной информации, в результате случившегося в больницу доставлены женщина, получившая ожоги, и 13-летняя девочка с порезами.