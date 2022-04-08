Москва, 8 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Москве стартует бесплатная двухмесячная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Прокачай свой бизнес с наставниками». Первая встреча пройдет 12 апреля, сообщается на портале мэра столицы.

Предприниматель

Помогать начинающим предпринимателям будут успешные бизнесмены, коучи и маркетологи. Участники программы будут прорабатывать бизнес-стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов.

Для тех, кто не успел записаться на первый поток обучения в 2022 году будет еще два набора — в сентябре и октябре. Чтобы принять участие в программе, надо зарегистрироваться на сайте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создал сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки.

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