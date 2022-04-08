Сеул, 8 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Буксир Kyoto 1, на борту которого находились шесть граждан Южной Кореи, пропал в водах к западу от Тайваня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, 7 апреля в 9:50 утра по местному времени морские власти Тайваня получили сигнал бедствия, после чего уведомили об инциденте правительство Южной Кореи.

Известно, что Kyoto 1 буксировал грузовое судно Kyoto 2 из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

В настоящее время тайваньские спасатели ведут поисковые работы. По их предположениям, пропавшее судно может находиться у одного из небольших островов в данном районе.

Отмечается, что катер морской полиции Южной Кореи со спасателями на борту прибудет к месту поисковых работ ночью 8 апреля.