Грозный, 8 апреля 2022, 08:26 — REGNUM Украинские нацисты превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни добавил, что это не остановит планируемого штурма и нацистов ждет смерть, «конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда, хеппи-энд для зла не предвидится».
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.