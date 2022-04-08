Грозный, 8 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Украинские нацисты превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Всё внимание в Мариуполе приковано к событиям вокруг «Азовстали». По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что это не остановит планируемого штурма и нацистов ждет смерть, «конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда, хеппи-энд для зла не предвидится».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России ВладимирПутин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.