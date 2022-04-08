Ашхабад, 8 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Свои поздравления по поводу 30-летия установления российской-туркменских дипломатических отношений направил президенту РФ Владимиру Путину его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов. Об этом 7 апреля сообщило Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

«Мы в Туркменистане придаем особое значение неуклонному развитию отношений с Россией», — отметил в своем поздравлении президент Туркмении.

Также Бердымухамедов указал на динамичное развитие торгово-экономических связей двух стран и заявил о необходимости продолжить работу по продвижению прямых контактов между бизнес-кругами, и нарастить взаимодействие правительственных структур для того, чтобы полностью раскрыть имеющийся у них потенциал.

Кроме того, туркменский лидер «подтвердил готовность и далее содействовать упрочению и развитию стратегического партнерства, отвечающего долгосрочным интересам двух народов».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился в Китае со своим туркменским коллегой Рашитом Мередовым.

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