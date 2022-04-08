Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили российский нападающий Артемий Панарин, а также форварды Фрэнк Ватрано и Драйден Хант.

Российский вратарь Игорь Шестёркин сыграл «на ноль», отразив 30 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Питтсбург» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 92 очками.

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