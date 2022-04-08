Уфа, 8 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Еще два депутата государственного собрания Башкирии могут покинуть республиканский парламент. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Отставка

«Депутат от «Единой России» Рустам Аблаев и представитель КПРФСергей Колесников написали заявления о досрочном сложении депутатских полномочий по собственному желанию», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что Колесников объяснил свое решение семейными обстоятельствами. Он был выдвинут партией по единому региональному избирательному округу. Он работал в составе комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Отмечается, что Аблаев (Сакмарский избирательный округ № 30) представлял в госсобрании Зауралье — часть территории Баймакского, Зианчуринского и Хайбуллинского районов. Он работал в составе Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заявления о сложении депутатских полномочий написали депутаты от «Единой России» Вячеслав Андреев иРаиль Фахретдинов.