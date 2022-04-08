Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM Решение Международного энергетического агентства (МЭА) направить на рынок 120 млн баррелей нефти приветствовало правительство Индии. Об этом 8 апреля сообщает газета The Indian Express.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство нефти и природного газа Индии приветствовало решение МЭА о коллективном высвобождении 120 млн баррелей нефти и начало изучать пути поддержки данной инициативы.

Также отмечается, что Индия, являясь крупным потребителем энергоресурсов, поддерживает решения, способствующие стабильности и доступности энергетического рынка. Правительство Индии выражает надежду на то, что инициатива МЭА послужит уравновешенности глобального энергетического рынка.

Стоит отметить, что в конце ноября 2021 года Индия, после консультаций с мировыми потребителями энергоресурсов, таких, как Китай, Япония, США и Южная Корея, приняла решение о высвобождении 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.

Страны, входящие в МЭА направляют 120 млн баррелей нефти на энергетический рынок с целью снижения цены на данный энергоноситель. США вложит 60 млн баррелей, остальную часть распределят страны-участники организации. Всего же на рынок поступит 240 млн баррелей нефти, из них 180 млн от США и 60 млн от стран-участниц. За время существования МЭА с 1974 года подобные решения принимались четыре раза: в 1991, 2005, 2011 годах, а также 1 марта 2022 года.

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