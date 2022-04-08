Стокгольм, , 08:19 — REGNUM Швеция готова рассмотреть вопрос о поставке Украине новой партии вооружений, заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде 7 апреля на брифинге по итогам саммита глав МИД стран НАТО.

Анн Линде Wto.org

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При этом руководитель ведомства подчеркнула, что Североатлантический альянс не может поставлять Оружие Киеву напрямую, однако со стороны членов блока есть «большая поддержка по теме продолжения военной помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля издание Mladá fronta Dnes распространило информацию о том, что Чехия передала Украине 40 танков Т-72 и около 50 боевых машин пехоты (БМП).

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