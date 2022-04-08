Большой Камень, Приморский край, , 08:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в Большом Камне 8 апреля вручил ключи от новых квартир четырем детям-сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ключи от нового жилья moritz320

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Губернатор вместе с новоселами осмотрел новые квартиры.

«Вы — наше будущее. Именно вам предстоит реализовывать амбициозные проекты. Делайте так, чтобы вам хотелось жить в родном Приморье. С новосельем!» — поздравил Олег Кожемяко.

В этом году на обеспечение жильём сирот предусмотрено почти 1,5 млрд рублей. С начала года обладателями своих квартир стали уже 236 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области завершено расследование уголовного дела о халатности, повлекшей нарушение прав сирот, в отношении бывшего сотрудника министерства экономического развития региона.