Ташкент, 8 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам улучшения внутренних дорог, озеленения в рамках общенационального проекта «Яшил макон», упрощения оказания государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что на видеоселекторном совещании от 2 февраля были определены планы по высадке в ходе весеннего сезона 125 миллионов саженцев в рамках общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство).

«Руководители государственных комитетов по экологии и охраны окружающей среды, лесного хозяйства и хокимиятов отчитались о проделанной в этом направлении работе», — говорится в сообщении.

На совещании указано на необходимость посадки деревьев и черенков тополя в каждой махалле, учебных заведениях, вдоль каналов и дорог.

«Отмечено, что опыт равномерного выращивания плодовых и декоративных деревьев в возрасте до 5 лет, начатый в Ташкенте, должен быть распространен на другие города», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрено также состояние прокладки новых систем орошения и бурения скважин в рамках проекта «Яшил макон».