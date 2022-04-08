Донецк, , 08:17 — REGNUM Утром 30 марта киевские вооружённые формирования за десять минут четырежды произвели обстрел Ясиноватой, Донецка и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что в 06:45 (совпадет с мск) ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 06:50 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, по которой выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, и Пантелеймоновку, по которой также было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 06:55 украинские формирования подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» в Донецке, по которому было шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 8 апреля украинские боевики подвергли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республики (ЛНР) обстрелу с применением артиллерии.

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