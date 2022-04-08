Москва, , 08:17 — REGNUM Российские военные эвакуировали из Херсонской области Украины в Крым 188 граждан России и иностранцев. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию России военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего с начала спецоперации на территорию Крыма из Херсонской области эвакуировали более 600 иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.