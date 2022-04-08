Москва, 8 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Российские военные эвакуировали из Херсонской области Украины в Крым 188 граждан России и иностранцев. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию России военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего с начала спецоперации на территорию Крыма из Херсонской области эвакуировали более 600 иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.