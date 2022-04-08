Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 7 апреля в области официально выявлено 309 носителей инфекции. Это на 25 случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 6 апреля (334 случая) — суточный спад составил 7,5%.

Количество тестирований на коронавирус с начала пандемии в Ульяновской области достигло 1 994 780, в том числе 7 апреля — 3096.

Напомним, что 5 апреля в регионе провели 2952 исследования на коронавирус, 6 апреля сделано 3198 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 198 830 случаев заражения коронавирусом, вылечились 191 373 пациента, скончались от ковида 4588 больных.

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