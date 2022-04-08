Калуга, , 12:52 — REGNUM В Калуге к семи годам в исправительной колонии строгого режима судом приговорён чиновник областного Управления капитального строительства за взятку, полученную в рамках работ по экологической реабилитации водохранилища в городе Людиново. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

В судебном заседании установлено, что в феврале 2021 года представитель подрядчика передал чиновнику через посредника взятку в размере 300 тыс. рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное подтверждение факта выполнения работ на Людиновском водохранилище и за попустительство в случае выявленных нарушений.

Подсудимый вину не признал. Однако прокуратура представила суду достаточные доказательства его виновности, на основании которых чиновнику помимо лишения свободы назначен штраф в размере 1 млн 500 тыс. рублей.

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