Берлин, 8 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Примерно у каждого седьмого жителя Германии возникают трудности с покрытием ежедневных расходов. Об этом сообщает Focus Online.

Нищий. Германия

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Социологический опрос проведён Postbank. Уточняется, что на ситуацию повлияло подорожание топлива и энергии на фоне антироссийских санкций.

По информации СМИ, в марте инфляция составила 7,3%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европарламенте приняли решение усилить санкции против России.