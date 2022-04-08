Ташкент, , 08:15 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам улучшения внутренних дорог, озеленения в рамках общенационального проекта «Яшил макон», упрощения оказания государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Состояние внутренних дорог — одна из наиболее беспокоящих население проблем. Об актуальности вопроса свидетельствует тот факт, что по этому поводу от граждан на портал «Инициативный бюджет» поступило 20 тысяч предложений, что составляет 25 процентов от общего количества обращений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Андижанской области стартовал новый эксперимент по улучшению качества внутренних дорог.

«Предприятия-производители цемента организовали кластер, его силами в 31 отдаленной махалле выполнено покрытие цементобетонной смесью 23 километров дорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование цемента вместо асфальта сэкономило 600 миллионов сумов (один доллар — 11 400 сумов) при строительстве и 350 тысяч долларов на импорте битума.

«Самое главное, кластер взял на себя обязательство содержать построенные им дороги в течение 10 лет», — подчеркивается в сообщении.

На совещании поставлена задача построить с учетом этого опыта 2,3 тыс. километров цементобетонных дорог внутреннего сообщения в Республике Каракалпакстан и регионах.

«Согласно расчетам, к концу этого года отечественное производство цемента достигнет 18 миллионов тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности», — говорится в сообщении.