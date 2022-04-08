Таллин, 8 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Эстонию ожидает падение ВВП по итогам 2022 года как минимум на 1% и резкий рост инфляции. С таким прогнозом выступило национальное министерство финансов.

Тренд на снижение

«Наш прогноз — отрицательный экономический рост, спад в этом году будет на уровне 1%», — заявил в эфире гостелевидения страны ETV завотделом фискальной политики министерства Рауль Ляттемяэ.

По его мнению, это объясняется несколькими причинами: «В первую очередь, влияние специальной военной операции Россией на экономику Эстонии. Экспорт в отношении России, Белоруссии и в какой-то степени Украины прекратится у всех западных стран. Мы добавили сюда рост неуверенности и то, что растут цены на энергоносители».

Прогноз минфина пока является самым пессимистичным среди остальных: ранее коммерческие банки Эстонии прогнозировали рост ВВП по итогам года на уровне все того же 1%, а Банк Эстонии — спад не более 0,5%.

Минфин также считает, что безработица также подрастет, но не так значительно — до 8%. «До кризиса у нас ведь наблюдалась нехватка рабочей силы, теперь прибыло очень много беженцев, готовых к работе», — объяснил Ляттемяэ.

Впрочем, он допустил, что в 2022 году безработица может резко скакнуть вверх — опять же из-за беженцев c Украины: «Они могут, с одной стороны, улучшить ситуацию с безработицей. С другой стороны, мы боимся, что поскольку беженцев много, они не владеют госязыком, может так случиться, что уровень безработицы среди беженцев в первый год останется большим».

Прогноз минфина Эстонии ляжет в основу разрабатываемого правительством страны бюджета на 2023 год.