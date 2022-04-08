Саратов, 8 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Неоднократно судимого жителя города Энгельса подозревают в поджоге машины сожителя близкой родственницы. По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

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Порча чужого имущества произошла ночью 5 апреля. Наслушавшись жалоб от близкой родственницы на сожителя, злоумышленник решил поджечь его автомобиль. На парковке около жилого дома была обнаружена пластиковая бутылка с остатками горючей жидкости.

Владелец машины рассказал о конфликте с сожительницей. Версия правоохранителей о возможной причастности знакомых или близких родственников женщины подтвердилась. Подозреваемого задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ульяновска во время прогулки решил прокататься на припаркованном автомобиле, но после проникновения в салон не смог завести машину. Чтобы избавиться от оставленных улик, он проник в соседний автомобиль, достал канистру с бензином, облил и поджог оба автомобиля.

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