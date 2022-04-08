Улан-Удэ, 8 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии нашли тело женщины, провалившейся под лёд реки Уда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, трагедия произошла вечером 7 апреля.

Агентство ГО и ЧС по Бурятии Поисковые работы на реке Уда. Бурятия

В спасательную службу позвонил очевидец, сообщивший, что реке женщина провалилась под лёд. На месте были организованы поисковые работы.

«Спасателями БРПСС было проверено предполагаемое место провала и обследована береговая линия. Тело женщины было обнаружено ниже по течению», — отметили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники ведомства в очередной раз предупредили жителей об опасности выхода на лёд. Из-за прихода тепла ледовый покров на водоёмах становится тонким и хрупким, что может привести к трагедии.