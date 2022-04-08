Уфа, 8 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Третья колонна грузовиков с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в Донецк из Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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Сообщается, что по пути в Донецк гуманитарный конвой проезжал по местам боевой славы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием генерала Минигали Шаймуратова. Так, в Ростовской области грузовики проехали город Белая Калитва, где героически сражались воины этой дивизии.

Отмечается, что колонна грузовиков состоит из семи машин и 18 человек сопровождения. Они проехали свыше двух тысяч км и привезли на Донбасс около порядка 75 тонн продуктов питания, стройматериалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что гуманитарную помощь из Башкирии доставят также в Луганск и Петровское, где похоронен Герой России, легендарный комдив Минигали Шаймуратов. Железнодорожники Башкирии с начала марта передали жителям Донбасса более 500 кг гуманитарной помощи.