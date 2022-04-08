Москва, 8 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Рубль 7 апреля стал укрепляться практически сразу после открытия основной сессии, несмотря на сохранение геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 4,96%, до 75,75 руб., евро/рубль — на 6,38%, до 81,45 руб., фунт/рубль — на 7,11%, до 98,00 руб.

Новые антироссийские санкции США и ЕС не затронули основные поставки сырья из России, поэтому из-за ограничительных мер ЦБ РФ (Продажа валютной выручки и отсутствие бюджетного правила) рублю было комфортно двигаться вверх.

Рубль отыграл все потери у своих конкурентов. Курс доллара падал до 74,26 руб., курс евро — до 80,69 руб. Есть сомнения, что, это искусственное укрепление рубля. Покупатели находятся в невыгодном положении из-за 12%-й комиссии.

Есть мысли, что ЦБ РФ не снимает ограничения с валютного рынка, так как хочет заставить российских граждан сбросить наличную валюту из-за ее дефицита (пополнить резервы, так как США и Европа запретили экспорт наличной валюты).

Достаточно курсу доллара вернуться к 72 руб. и все побегут продавать валюту. Опыт показывает, что граждане, которые не связаны с финансовыми рынками, всегда остаются в убытке, так как не успевают вернуться в рубль после резких ценовых колебаний.

При этом рублевые пары достигли важных уровней. Рубль может продолжить укрепление из-за продажи экспортной валютной выручки, но это будет бить по бюджету.

В условиях жестких санкций и попыток Запада и ЕС отказаться от российских энергоресурсов, нужно пополнять бюджет. Нет смысла продавать энергоресурсы по искусственному курсу.

Для доллара можно выделить зону 72,00–73,25 руб., для единой валюты – 80 руб. России не выгоден сильный рубль.

В ближайшие дни ЦБ РФ может пересмотреть меры и начать со снижения комиссию за покупку валюты.

После снятия ограничений стоит ожидать ослабления рубля до 105 рублей. Нет фундаментальных причин для того, чтобы курса доллара торговался на уровне 75 руб.

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