Абдулино, Оренбургская область, , 08:10 — REGNUM В городе Абдулино Оренбургской области к административной ответственности привлекли подрядчика, который нарушил сроки разработки проекта по благоустройству муниципальной площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф Fas.gov.ru

Проект по благоустройству площади реализуется в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Контракт стоимостью 3,2 млн рублей должен быть исполнен до 4 января 2022 года. Готовый вариант проектной и сметной документации заказчик получил с нарушением срока – 4 февраля 2022 года.

В отношении исполнителя договора возбудили административное производство. По итогам рассмотрения дела подрядчик оштрафован на 30 тыс. рублей.