Челябинск, , 08:10 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей Rabstol.net

В составе «Металлурга» шайбы забросили защитник Ярослав Хабаров и нападающий Николай Голдобин. У «Трактора» отличился форвард Никита Тертышный.

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии – 2:1. Следующий матч пройдёт 9 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трактор» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»