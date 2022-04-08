Челябинск, 8 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Металлурга» шайбы забросили защитник Ярослав Хабаров и нападающий Николай Голдобин. У «Трактора» отличился форвард Никита Тертышный.

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии – 2:1. Следующий матч пройдёт 9 апреля.