Джакарта, 8 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что нефтегазовая компания Индонезии «Пертамина» провела консультации по поводу инцидента с нефтяным танкером, который был перехвачен активистами «Гринпис» в датских водах, сообщает Kompas.

Oceanprideship.com Нефтяной танкер

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах отметил, что по результатам консультаций «Пертамина» заявила, что произошедшее было не захватом заложников, а попыткой воспрепятствовать проходу танкера.

«Танкер покинул этот район и продолжает свой путь», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Гринпис» задержал в датских водах два танкера, которые перевозили российскую нефть. Одним из них является танкер Pertamina Prime, принадлежащий индонезийской государственной нефтяной компании «Пертамина».