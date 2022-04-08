Биробиджан, , 08:11 — REGNUM В столице Еврейской автономии произошло лобовое столкновение двух автомобилей, водитель одного из них был пьян. В ДТП травмы получили три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

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Автомобили столкнулись на улице Советская. Водитель одной из машин, будучи нетрезвым, выехал на встречную полосу. Пострадал пассажир, который ехал вместе с нетрезвым мужчиной, и два человека из двигавшейся навстречу машины. Одному из получивших травмы пассажиров 17 лет.

Всего за сутки в городе произошло четыре ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томпонском районе Якутии грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и сшиб Toyota Ipsum. Водитель «легковушки» погиб.