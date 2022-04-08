Луганск, , 08:07 — REGNUM За последние сутки украинские войска совершили четыре обстрела населённых пунктов Калиново и Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Со стороны украинских формирований зафиксировано четыре обстрела посёлка Донецкий, а также села Калиново. Нападавшие применили артиллерийское орудие калибром 152 мм (27 снарядов), а также миномёт калибром 120 мм (выпущено десять мин).

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск.