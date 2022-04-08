Луганск, , 08:06 — REGNUM Утром 8 апреля украинские боевики подвергли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республики (ЛНР) обстрелу с применением артиллерии. Об этом 8 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Донецкого со стороны киевских формирований был зафиксирован в 07:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики четырежды подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

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