Горно-Алтайск, 8 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Днём 8 апреля и ночью 9 числа здесь ожидаются дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег, местами возможно отложение мокрого снега. Ветер усилится до 20-25, по высокогорью — до 32 метров в секунду.

«Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, соблюдайте меры безопасности на дорогах, скоростной режим, при движении учитывайте возможное ухудшение видимости и увлажнение дорожного полотна», — призвали в ведомстве.