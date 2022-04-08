Мехико, , 08:04 — REGNUM Инфляция по итогам марта в Мексике достигла 7,45% в годовом выражении, достигнув максимального значения с января 2001 года. Об этом передает телеканал Televisa со ссылкой на Национальный институт статистики и географии страны.

Цены на бензин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Наибольший рост цен зафиксирован в топливном секторе, а также в сфере авиаперевозок и на рынке продуктов питания, в том числе сильно подорожали кукурузная мука и авокадо, которые занимают существенную долю в потребительской корзине в Мексике.

Вместе с тем в стране уменьшилась стоимость услуг связи, интернета и телевидения. Отмечается, что в 2021 году инфляция в Мексике составила 7,36%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Корейский институт содействия статистике торговли объявил, что цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию, поставляемую в Южной Корее из-за рубежа, выросли более чем на 30% за 12 месяцев.

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