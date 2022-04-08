Анадырь, 8 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Чукотки 8 апреля получил анонимные сообщения о минировании школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Читайте также: В Хабаровске спецслужбы проверяют школы из-за угрозы взрыва

«Экстренные проверки организованы в образовательных учреждениях Чукотского АО. Учащихся и сотрудников эвакуировали. Обследованием зданий занимаются спецслужбы и кинологи», — пояснили в правительстве округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 8 апреля на электронные адреса администрации города и учебных учреждений поступили сообщения о «минировании».