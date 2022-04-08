Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Уральская транспортная прокуратура в апелляционном порядке добилась взыскания 19 млн рублей с вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги. Такую сумму экс-руководитель получил в качестве взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя СвЖД возбудили в 2018 году. Его обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Следствие установило, что мужчина получил 19 млн рублей за предоставление льгот коммерческой организации при исполнении субподрядных договоров.

В связи со смертью обвиняемого дело прекратили. Однако это не избавило его семью от долга. Московский городской суд взыскал с супруги умершего в доход государства 19 млн рублей. Судебное постановление вступило в законную силу.