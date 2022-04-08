Москва, 8 апреля 2022, 08:02 — REGNUM Длинные каникулы являются серьезной нагрузкой на экономику, поэтому гражданам могут разрешить не работать 4 — 6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Пименов Юрий. На огороде. 1945
Пименов Юрий. На огороде. 1945

По ее словам, дополнительные выходные для компаний, которые могут позволить себе приостановку работу, —это необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны — не менее важные социальные вопросы.

«Предложение сделать выходными днями 4 – 6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — сказала она, добавив, что граждане будут заниматься посадками на своих огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что продление майских праздников в 2022 году до десяти дней позволит жителям России обработать сады и огороды, а также побольше пообщаться друг с другом.

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