Москва, , 08:02 — REGNUM Длинные каникулы являются серьезной нагрузкой на экономику, поэтому гражданам могут разрешить не работать 4 — 6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Пименов Юрий. На огороде. 1945

По ее словам, дополнительные выходные для компаний, которые могут позволить себе приостановку работу, —это необходимость платить работникам в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда. С другой стороны — не менее важные социальные вопросы.

«Предложение сделать выходными днями 4 – 6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — сказала она, добавив, что граждане будут заниматься посадками на своих огородах, что даст возможность получить осенью гарантированный урожай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что продление майских праздников в 2022 году до десяти дней позволит жителям России обработать сады и огороды, а также побольше пообщаться друг с другом.

Читайте также: В Госдуме предложили продлить майские праздники для работы в садах