Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников 500 тысяч рублей. По их вине женщина попала в аварию. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

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ДТП произошло в 2018 году в Артемоском районе Свердловской области. Стакнулись Toyota Corolla и ВАЗ. В результате аварии женщина получила перелом грудных позвонков. Оказалось, что отечественный автомобиль занесло из-за некачественной уборки проезжей части.

Женщина обратилась в суд. Она требовала взыскать с дорожников 1,5 млн рублей. Ее иск был удовлетворен частично. Суд постановил выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, Кировский районный суд оштрафовал компанию, занимавшеюся содержанием участка дороги, на 400 тысяч рублей.