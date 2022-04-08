Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников 500 тысяч рублей. По их вине женщина попала в аварию. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

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ДТП произошло в 2018 году в Артемовском районе Свердловской области. Столкнулись Toyota Corolla и ВАЗ. В результате аварии женщина получила перелом грудных позвонков. Оказалось, что отечественный автомобиль занесло из-за некачественной уборки проезжей части.

Женщина обратилась в суд. Она требовала взыскать с дорожников 1,5 млн рублей. Ее иск был удовлетворен частично. Суд постановил выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, Кировский районный суд оштрафовал компанию, занимавшуюся содержанием участка дороги, на 400 тысяч рублей.