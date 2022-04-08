Токио, 8 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение поэтапно сократить импорт угля из России. Об этом 8 апреля заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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«Мы будем сокращать импорт», — сказал он журналистам.

Хагиуда пояснил, что в конечном итоге Япония будет стремиться полностью отказаться от импорта российского угля. По словам министра, российскому сырью будут искать замену в других странах, чтобы снизить влияние санкций на население и промышленность страны.