Веллингтон, , 07:59 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9 906 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 1804 случая выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Еще 69 инфицированных выявили при въезде на территорию Новой Зеландии. Отмечается, что за прошедшую неделю в стране зафиксировали устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 626 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 17 переведены в отделения интенсивной терапии. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 750 385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.