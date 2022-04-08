Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области ученица 11 класса школы стала жертвой обмана. Она перечислила мошенникам свыше 11 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Об обмане в полицию заявила мать школьницы. Она пояснила, что дочь обнаружила в телефонном приложении группу по просмотру фильмов. В чате имелась информация, что при подписке на просмотр можно стать участником розыгрыша денежного приза на сумму 50 тыс. рублей.

Девушка ввела в чате сообщества команду для подписки на просмотр фильмов, после чего ее перевели в чат с ботом, где проинформировали о необходимости внести 450 рублей. От бота стали поступать инструкции. В результате выпускница выполнила все указания, а с банковской карты списали в общей сложности 11 899 рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что не следует совершать финансовые операции по указанию незнакомцев и сообщать трехзначный код, расположенный на оборотной стороне карты, а также коды подтверждения, приходящие в смс-сообщении, и иные персональные данные.