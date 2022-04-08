Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, который изготавливал наркотики в подпольной лаборатории. У него обнаружили 26 килограммов наркотического вещества, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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По его словам, мужчина попался практически случайно. Уралец находился за рулем автомобиля, когда его остановили госавтоинспекторы. При проверке документов он заметно нервничал. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на черный пакет, лежавший на коврике рядом с водительским сиденьем. Экспертиза установила, что в нем находилось около 700 граммов наркотика.

Свердловчанин признался в том, что решил устроиться химиком в один из подпольных интернет-магазинов, в котором торгуют наркотиками. Через мессенджер мужчина получал необходимую информацию о координатах тайников с оборудованием и реактивами.

Для подпольной лаборатории мужчина арендовал дачный участок. Здесь правоохранители обнаружили 26 килограммов наркотического вещества. В отношении уральца возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.