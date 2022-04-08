Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM Очередная волна сообщений о минировании зданий докатилась до Бурятии. 8 апреля поступила информация об угрозе взрыва в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

Кроме того, СМИ сообщают об аналогичной ситуации на железнодорожном вокзале, автозаправочной станции, а также в здании Бурятского государственного университета. На месте в настоящее время работают правоохранители.

Напомним, 6–7 апреля сообщения о минирования поступили во многих городах страны. В Хабаровске были эвакуированы школы, в Белгороде — аэропорт, а в Керчи и Ялте — порты.

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