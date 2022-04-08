Улан-Удэ, 8 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Очередная волна сообщений о минировании зданий докатилась до Бурятии. 8 апреля поступила информация об угрозе взрыва в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ

Кроме того, СМИ сообщают об аналогичной ситуации на железнодорожном вокзале, автозаправочной станции, а также в здании Бурятского государственного университета. На месте в настоящее время работают правоохранители.

Напомним, 6−7 апреля сообщения о минировании поступили во многие города страны. В Хабаровске были эвакуированы школы, в Белгороде — аэропорт, а в Керчи и Ялте — порты.

Читайте также: Порты Ялты, Евпатории и Керчи эвакуировали после сообщения о «минировании»