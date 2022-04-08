Якутск, 8 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Томпонском районе Якутии грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и сшиб Toyota Ipsum. Водитель «легковушки» погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе госавитоинспекции региона.

76.mchs.gov.ru ДТП

Читайте также: На трассе в Приамурье сгорел автомобиль с двумя людьми

Грузовик ехал на Чукотку из посёлка Нижний Бестях под Якутском. У водителя большегруза были выявлены признаки алкогольного опьянения. По его словам, спиртное он употребил уже после ДТП.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в Благовещенском районе Амурской области погибли два человека. Автомобиль Nissan Tiida 6 апреля столкнулся с грузовиком Scania и загорелся.