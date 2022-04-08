Уфа, , 07:56 — REGNUM Девушку госпитализировали после падения со скалы в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по региону.

Горы

Сообщается, вечером 7 апреля спасатели получили сообщение о том, что в Кугарчинском районе на Юмагузинском водохранилище девушка 1999 года рождения сорвалась со скалы, получила травмы.

На место срочно прибыли медики. Они доставили пострадавшую в больницу г. Кумертау.

Спасатели напоминают гражданам, что на отдыхе нужно быть внимательными и осторожными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели в Башкирии эвакуировали рыбаков с тонкого льда.